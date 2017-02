Salvatore Esposito, attore italiano tifoso del Napoli protagonista in Gomorra nel ruolo di Genny Savastano, parla della sfida Champions con il Real e della stagione degli uomini di Sarri a Radio Deejay: "Da tifoso del Napoli sono contento di affrontare il Real Madrid. Il Napoli non parte sfavorito e non ha nulla da temere. Mertens in questo momento è in stato di grazia, ma la differenza la fa il collettivo. Gli azzurri senza Higuain hanno infatti una rosa molto più forte. Tra le note più positive della stagione cito anche Zielinski, che secondo me è uno dei talenti più forti del calcio europeo. Campionato? Con la Juventus la differenza è nella mentalità, non tanto nell'organico".