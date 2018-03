Napoli-Genoa è uno dei due posticipi della 29esima giornata di serie A. Una sfida fondamentale sia nella lotta scudetto, dove gli uomini di Maurizio Sarri sono chiamati a riscattare il ko con la Roma e il pareggio contro l'Inter e rispondere alla Juventus, sia nella corsa salvezza dove l'undici di Davide Ballardini è alla ricerca di punti importanti sulle dirette rivali dopo i due ko consecutivi contro Bologna e Milan.



Il Napoli è imbattuto nelle ultime 11 partite contro il Genoa in Serie A, grazie a otto vittorie e tre pareggi. Il Napoli, inoltre, non perde in casa in Serie A contro il Genoa da febbraio 2009. Il Genoa non pareggia in campionato da dicembre e da allora 4 sconfitte e 4 vittorie. Dries Mertens ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite casalinghe in Serie A. Diego Laxalt, invece, ha partecipato a tre delle ultime quattro marcature del Genoa in Serie A con due gol e un assist.