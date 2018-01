Questa mattina, il dubbio principale in casa Napoli era legato a due aree, medica e tecnica, con due soggetti interessati: Milik e Ghoulam. Se il polacco e l'algerino fossero tornanti nell'area medica allora la visita fatta questa mattina a Villa Stuart si sarebbe tradotta in un esito negativo. Mentre, Alfonso De Nicola, medico del Napoli che li ha accompagnati così si è espresso: “Stanno tutti e due benissimo. Hanno superato brillantemente i test, è in una buona forma fisica e mentale. Possono tornare tutti e due a lavorare in gruppo. Il prof. Mariani ha detto che la riabilitazione è completata. Dovranno fare un lavoro di valutazione con il preparatore atletico e cominciare a fare partite, prima più blande e poi più impegnative. Con il Lipsia tra un mese in campo? Spero che questo succeda e magari ne sono anche convinto, ma con le previsioni bisogna stare sempre attenti”



RECORD GHOULAM - Partendo da Ghoulam, nelle ultime ore si era dato questo orizzonte, quello di un mese per rivederlo in campo. Ghoulam è stato il primo ad arrivare a Villa Stuart, mostrando quella voglia di tornare matta e disperatissima. Una voglia che lo sta facendo forzare in un modo mai visto prima, in tal senso basta un breve excursus per spiegare il vigore che lo stesso Sarri ha definito non umano: Ghoulam ha ricevuto l'ok al ritorno in gruppo 76 giorni dopo l'infortunio al crociato. Lo scorso anno a Milik servirono 96 giorni. Nel 2015 Insigne ottenne il via libera a 115 giorni dal ko. Tutto questo ha consentito al Napoli di cancellare ogni tipo di ricerca sul mercato di un esterno basso e di opzionare, in un acquisto stile Juventus, lo spagnolo Grimaldo, classe '95 dal Benfica.



MILIK 'PORTA' VERDI - Per Milik, invece, la convocazione è dietro l'angolo: toccherà a Sarri capire quando il recupero sarà completato dal punto di vista mentale. Quello che non si dice, infatti, nelle dichiarazioni ufficiali, per il polacco è legato alla paura. Dopo due crociati, Milik si dovrà sentire soprattutto la forza mentale di affondare un contrasto: deve tornare, come dicono i medici, a sentirsi un calciatore. La sensazione è che Milik debba riprendersi soprattutto in questo. Tanto basterà, però, a bloccare la ricerca di ogni altra soluzione come prima punta. Ed il combinato disposto di questi recuperi, il rispetto della loro tabella di marcia ha sbloccato i 40 milioni che sono serviti, tra cartellino e stipendio, per poter provare ad acquistare Simone Verdi o, in alternativa, Gerard Deulofeu o Matteo Politano.