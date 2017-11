Faouzi Ghoulam, terzino sinistro algerino del Napoli, si è fatto male al ginocchio durante il match di ieri sera contro il Manchester City e già nelle prossime ore il Napoli farà chiarezza sull'entità dell'infortunio. Come riportato dall'emittente radiofonica ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, sul proprio account di Twitter, il calciatore è in viaggio verso la clinica Villa Stuart di Roma. Il professor Pier Paolo Mariani ha rilasciato una breve dichiarazione: "Ghoulam in arrivo: appuntamento ad ora di pranzo col calciatore per valutare l’entità dell’infortunio”.