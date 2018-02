Arrivano le prime parole di Faouzi Ghoulam dopo l'ennesimo infortunio patito. Il pallone d'oro algerino, che ha riportato durante l'allenamento di venerdi scorso la frattura della rotula del ginocchio destro, lo stesso operato di recente per la rottura del legamento crociato anteriore, ha rilasciato una lunga intervista al portale algerino Le Buteur.



NUOVO INFORTUNIO - "Come l'ho presa? Siamo credenti, bisogna andare avanti ed avere pazienza. Devo lavorare per cercare di guarire il prima possibile".



L'USCITA DALLA CHAMPIONS - "E' un peccato, avevamo potenzialità per andare avanti, ma la nostra concentrazione era riversata sul campionato. Ora rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi".



SCUDETTO - "A Napoli si dice "speriamo di vincerlo quest'anno", ma non si può pronunciare la parola scudetto, quindi anche io evito di pronunciare questa parola per rispetto della scaramanzia che hanno i tifosi".



OUNAS - "Per lui Napoli è stata una scelta eccellente, diventerà uno dei migliori giovani in Italia e in Europa. Il gruppo sta cercando di aiutarlo e di farlo inserire, perchè ha talento e un grande futuro davanti a sè".