Ghoulam è pronto a firmare il rinnovo del contratto se il Napoli risolverà alcune vecchie pendenze e arriverà a garantirgli, bonus compresi, uno stipendio da 2,2 milioni all'anno secondo la Gazzetta dello Sport. Mentre Giuntoli (sempre in pressing sull'Osasuna per Berenguer) si occuperà di trovargli un'alternativa sul mercato – per Mario Rui ballano un paio di milioni con la Roma tra domanda e offerta, con Strinic che invece potrebbe andare al Galatasaray –, Ghoulam farà coppia in stanza in ritiro con Ounas.