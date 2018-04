Faouzi Ghoulam spinge: vuole giocare con la Juve. Il terzino del Napoli ha sostenuto oggi un controllo per osservare a che punto sia il recupero dal doppio infortunio al ginocchio. Il rientro procede nei termini stabiliti, il sogno dell'algerino però è esserci per il big match con la Juve, come riportato da Tuttosport.



Ecco il comunicato ufficiale del Napoli: "Come da programma, Faouzi Ghoulam è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani accompagnato dal Dottor De Nicola, medico sociale del Napoli. Le condizioni del difensore azzurro sono apparse molto buone. Ghoulam tra 15 giorni sosterrà un ulteriore controllo a Villa Stuart".