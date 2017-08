Emanuele Giaccherini resterà al Napoli: dopo essere stato a un passo dallo Sparta Praga, il classe '85 ha deciso di continuare a vestire la maglia azzurra, secondo il Corriere dello Sport. L'ex Bologna e Juventus era stato richiesto da Stramaccioni che lo voleva nel suo Sparta Praga, tuttavia il Napoli non ha trovato l'accordo col club ceco che offriva 500mila euro a fronte dei 750mila richiesti: l'operazione così è sfumata, non permettendo a Giaccherini di firmare un triennale da 1,5 milioni di euro l'anno. L'esterno resterà al Napoli, forte del suo contratto in scadenza nel 2019 e con uno stipendio da 2 milioni netti a stagione: sarà un'alternativa d'esperienza per mister Sarri.