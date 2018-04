Sono già esauriti i biglietti per il settore ospiti del 'Franchi' per Fiorentina-Napoli, partita in programma domenca alle ore 18:00. Come riportato da Radio Marte, duemilaquattrocento tifosi azzurri hanno comprato i tagliandi, mandando sold-out il cosiddetto 'formaggino' dello stadio toscano.