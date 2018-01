Il Chievo è protagonista del penultimo giorno di mercato. Ieri in un incontro andato in scena a Firenze si sono mossi passi decisivi per la definizione dell’affare Giaccherini col Napoli. La Sampdoria nelle scorse ore è uscita dalla corsa all’esterno e così, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i veneti si sono accordati per il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza (lui avrà un contratto fino al 2020 con ingaggio a 750 mila euro a stagione).