Il Napoli si muove in ottica futura e il viaggio in Portogallo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli va letto proprio con l'intenzione di rafforzare una rosa considerata comunque già competitiva.



VIAGGIO DAL BENFICA - Secondo il Corriere dello Sport, Giuntoli è partito ieri pomeriggio da Milano con destinazione Lisbona, dove in questi istanti sta incontrando alcuni dirigenti del Benfica.



OBIETTIVO GRIMALDO PER GIUGNO - L'obiettivo del viaggio è quello di avviare contatti per provare a portare in Italia a giugno il laterale spagnolo Alejandro Grimaldo, mancino classe '95 cresciuto nel Barcellona e titolare inamovibile della squadra allenata da Rui Vitoria.