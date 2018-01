Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli è pronto a incontrare il Bologna nel corso della prossima settimana per provare a spingere sull'acceleratore per l'affare Simone Verdi. Il club azzurro è pronto ad arrivare fino a 20 milioni di euro di offerta per strappare il sì dei felsinei che, per ora, continuano a chiedere almeno 25 milioni per lui.