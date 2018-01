In prestito al Carpi non stanno trovando grande spazio: parliamo dei classe 1996 del Napoli Armando Anastasio, Mario Prezioso e Antonio Romano, tutti prodotti del settore giovanile azzurro. A loro - secondo quanto riporta MediaNews24 - la seconda parte della stagione potrebbe regalare un nuovo trasferimento. Nei piani del direttore sportivo Cristiano Giuntoli c'è un trasferimento, sempre temporaneo, in Serie C con la maglia della Paganese.