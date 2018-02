Cristiano Giuntoli dovrebbe restare a Napoli anche nelle prossime stagioni. Il ds azzurro - come svela la redazione di RaiSport - è stimatissimo e rientra nei programmi della società: apprezzato il lavoro in uscita ma anche in entrata. Inoltre, anche Sarri in tutte le interviste ha insistito pubblicamente e non solo sul suo legame con Giuntoli: il rapporto tra Sarri e Giuntoli sarà una delle carte che potrebbero essere giocate da De Laurentiis"