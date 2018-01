In casa Napoli la presenza dicontro l'Atalanta è ancora in bilico, a causa della febbre che lo slovacco ha patito in questi giorni. Oltre a perdere una pedina fondamentale per lo scacchiere di Maurizio Sarri, un suo forfait fermerebbe una striscia da record. Il numero 17, infatti, non perde una gara di Serie A da quasi tre anni: l'ultima volta che non è sceso in campo risale al 4 aprile 2015, trasferta contro la Roma vinta dai giallorossi 1-0 con gol di Miralem Pjanic.