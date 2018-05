Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pari contro il Torino a Premium Sport: "Un po' di rammarico c’è per come stiamo finendo la stagione, non meritavamo questi ultimi risultati per il campionato che abbiamo fatto. Non so se è giusto che vince la Juventus: sicuramente ha la società più forte di tutte, ma noi sul campo meritavamo qualcosa di più. Svantaggioso non giocare in contemporanea? Certo non è lo stesso, ma noi dobbiamo crescere, essere mentalmente più forti e non farci condizionare dai risultati dei nostri avversari. Siamo una squadra che deve essere sempre al cento per cento, appena smettiamo un po’ sembriamo lenti: non dobbiamo mai abbassare i ritmi, altrimenti diventeremo leggibili dagli avversari. Il futuro di Sarri? Mi auguro che rimanga, per continuare la nostra crescita".