Hamsik ha così parlato ai microfoni di Premium Sport: “Juve? È stato normale, pensiamo alla nostra gara e non ci dobbiamo far condizionare. Per noi oggi conta solo vincere, non ci sono rischi di contraccolpi psicologici. Andiamo per la nostra strada e vogliamo vincere questa gara che è molto importante. Bisogna fare il nostro calcio, giocando ai nostri livelli con la nostra fase offensiva ed una buona fase difensiva non ce n’è per nessuno”.