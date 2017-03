Marek Hamsik è sconfitto ma non si piega il giorno dopo il 3-1 incassato al San Paolo con il Real e l'addio alla Champions: "Abbiamo dimostrato di saper fare anche meglio del Real Madrid, una delle migliori squadre del mondo", ha detto oggi attraverso il suo sito web ufficiale. "Il Napoli ha giocato una grande partita. C'è rammarico per il secondo tempo. In sei minuti abbiamo subito due gol da calcio d'angolo. Abbiamo perso sul campo, non nella testa. La partita di ieri ci ha visto sconfitti ma ha dimostrato che possiamo giocarcela anche con le squadre più forti del mondo. Da oggi pensiamo al Crotone, abbiamo ancora il campionato e la Coppa Italia da giocare".