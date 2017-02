Tre gol, uno più bello dell'altro. Dopo la tripletta nella straordinaria vittoria del Napoli sul Bologna per 7-1, Marek Hamsik ha parlato a Premium Sport: "Dopo Palermo si dicevano delle cose su di noi, siamo contenti di aver fatto questa gara. In cinque minuti avevamo già deciso la partita. Non sarò mai più grande di Maradona, mi vorrei togliere lo sfizio di superarlo nelle reti segnate in maglia Napoli. Mi godo questa tripletta. Il tridente magico sta funzionando, danno fastidio a tutti perché sono bravi nei movimenti e nell’uno contro uno. Speriamo continuino così. Real? C’è prima il Genoa".