Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, lancia ufficialmente la sfida alla Roma per la conquista del secondo posto in classifica. Il centrocampista ha così scritto sul proprio sito: "Sapevamo che la Roma si era fermata nel pomeriggio, ma anche che l'Udinese sarebbe stata difficile da affrontare e battere. Ma siamo stati pazienti e abbiamo saputo aspettare il momento giusto nel secondo tempo, che è stato decisivo".



"Abbiamo preso i tre punti e ci siamo riavvicinati al secondo posto, che era la cosa più importante. Ma non pensiamo agli altri, dobbiamo concentrarci su di noi e vincerle tutte, poi vedremo cosa avrà fatto la Roma".



La Roma si trova a soli due punti dal Napoli, e i partenopei si trovano in un momento di forma incredibile. Da qui alla fine della stagione tutti gli scenari sono aperti.