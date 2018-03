Marek Hamsik partirà dalla panchina contro il Sassuolo. Lo conferma La Gazzetta dello Sport. Il capitano del Napoli - si legge - si è allenato soltanto negli ultimi tre giorni dopo l'intervento subito alle tonsille, dunque non è al massimo della forma e cederà il posto a Piotr Zielinski. Il centrocampista slovacco sarà pronto a subentrare a gara in corso, come accaduto già in passato. Un'arma in più da sfruttare per una gara fondamentale.