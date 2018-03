La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Marek Hamsik in vista del match contro la Roma di questa sera: "Ha dormito a Castel Volturno in ritiro con i suoi compagni ma soltanto stamattina darà, insieme allo staff medico, il feedback decisivo a Maurizio Sarri. Se la febbre, che nelle ultime ore è scesa, sarà stata smaltita, allora andrà in campo regolarmente. Per evitare che la temperatura risalisse, Hamsik ieri ha lavorato in palestra e non sul campo. Di conseguenza, in settimana ha saltato fin qui due allenamenti su quattro ed anche per questo motivo resta in dubbio la sua partecipazione alla sfida con la Roma"