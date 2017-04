Marek Hamsik non ha mai saltato una partita di campionato: Sarri lo ha schierato in tutte le 32 gare giocate finora dagli azzurri in campionato. "Infinito Hamsik": è così che il Corriere dello Sport celebra la stagione di Serie A del capitano azzurro. Titolare 31 volte su 32 (soltanto con l'Empoli al San Paolo è subentrato dalla panchina). Marek fa parte di una ristretta cerchia di giocatori sempre in campo, otto in totale: con lui Acerbi (Sassuolo); Nestorovski (Palermo); Dzeko (Roma); Zapata (Udinese); Quagliarella (Samp); Higuain (Juve); e Candreva (Inter).