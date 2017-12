Dalla Sampdoria alla Sampdoria, si chiude così il. Il primo gol con la maglia del Napoli il 16 settembre 2007, oggi la rete del definitivo sorpasso su Diego Armando Maradona (che segnò proprio alla Samp il primo gol col Napoli). Sabato scorso il gol, tanto atteso, con cui ha agganciato il Pibe de Oro. Oggi Marek Hamsik diventa, con 116 gol all’attivo,L’impressionante scalata dello slovacco è iniziata nel 2007-2008: lo slovacco non ha mai segnato meno di sei gol in ciascuna delle sue 11 passate stagioni in Serie A con il club, oltre alle 15 reti europee messe a segno tra Europa League e Champions.- ”Quando ho segnato ho pensato che finalmente vincevamo 3-2 - ha detto Marek Hamsik a Sky Sport nel post-partita - una vittoria importante anche perché l'Inter ha perso, sono contento di cosa ho fatto, di questo record, ho lavorato e sono rimasto sempre concentrato, importante soprattutto che il Napoli ha vinto ed è in vetta alla classifica”., ma Marek Hamsik sa di aver superato un record storico del Napoli., grazie al gol realizzato contro la Sampdoria che ha regalato tre punti importantissimi alla squadra di Maurizio Sarri. Napoli primo a Natale, nel segno di Marek Hamsik.- 478 le presenze del capitano partenopeo, 259 quelle dell’argentino. Dopo un avvio di stagione sottotono, il capitano del Napoli è tornato ad essere il, fondamentale sia in fase di impostazione che di realizzazione. La classifica assoluta dei goleador vede al 3° posto Attila Sallustro con 108 gol, al 4° Cavani a quota 104, al 5° Antonio Vojak con 103. Nei primi 10 troviamo anche Careca (96), Higuain (91), Mertens (81) e Savoldi (77). In testa c’è lui, Marek Hamsik: con la possibilità di allungare ancora, ulteriormente.