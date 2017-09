Attraverso il suo sito ufficiale, il capitano del Napoli Marek Hamsik ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida allo Shakhtar Donetsk, per il debutto in Champions League: “Non siamo nel gruppo più difficile, ma tutte le nostre avversarie hanno qualità. Il Feyenoord ha vinto il campionato olandese mentre lo Shakhtar affronta abitualmente questa competizione. Sul Manchester City non c’è bisogno di aggiungere altro. Mercoledi sera sarà una sfida difficile contro lo Shakhtar, ma abbiamo la qualità che serve per affrontarli. Negli ultimi due anni sotto la guida di Sarri siamo cresciuti tantissimo ed il nostro obiettivo è la qualificazione agli ottavi. Poi una volta raggiunto quel traguardo, nulla è impossibile”.