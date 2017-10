Queste le parole di Elseid Hysaj, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Dopo il sorpasso dell'Inter, siamo andati a Genova per vincere. E' questa la mentalità da avere, pensare che ogni gara è dura e che bisogna pensare sempre prima a noi stessi. Marassi è un campo difficile, ma siamo riusciti a portare via i tre punti. E' stata importante la reazione dopo il gol dello svantaggio, non siamo andati giù di testa, ma siamo rimasti sereni. Così abbiamo prima pareggiato e poi siamo riusciti a vincere. Scudetto? E' una cosa che bisogna provare, non si può immaginare. I tifosi lo meritano e vorremmo regalargli questa gioia. Napoli merita di avere una cosa bella a cui pensare nei prossimi anni".