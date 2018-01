Elseid Hysaj, terzino del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo tutti arrabbiati per la sconfitta con l'Atalanta. Fa male, ma dall'altro lato ci darà la forza per andare avanti in campionato. Bisogna ripartire subito, già contro l'Hellas. Dobbiamo essere aggressivi e fare il massimo per vincere. Vogliamo mantenere livelli alti, vincere le gare e cominciare bene l'anno. Restiamo calmi, è lunghissima. Bisogna pensare partita dopo partita, cercare di vincerle tutte. È troppo presto per pensare allo scudetto e ad altre cose".