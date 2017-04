Dopo il "tradimento" in estate Gonzalo Higuain si prepara a tornare a Napoli per la prima volta in stagione. Il passaggio in estate dell'attaccante argentino alla Juventus ancora non è stato digerito dai suoi ex-tifosi che, ora stanno organizzando un'accoglienza caldissima per il Pipita. Il nostro inviato, Fabio Mandarini, ha intervistato alcuni tifosi azzurri per capire come si stanno preparando e cosa faranno domani sera al San Paolo nei confronti di Higuain. Nel frattempo nelle vie di Napoli spuntano addirittura rotoli di carta igienica con su stampata la foto del Pipita in maglia bianconera.