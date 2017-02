Doccia gelata per il Napoli, dopo la tempesta presidenziale di Madrid: la squadra di Sarri è infatti uscita sconfitta, nel risultato e nel gioco, nell'importantissima sfida di Serie A giocata al San Paolo contro l'Atalanta, un match che poteva chiudere definitivamente i discorsi Champions e che invece riapre pericolosamente la corsa all'Europa più importante, rimettendo in corsa proprio i bergamaschi e l'Inter, che domani sera giocherà a San SIro contro la Roma, ma ipoteticamente anche Lazio e Milan.



LA REAZIONE UFFICIALE - Un brutto risultato, che ha smorzato l'entusiasmo derivante dalle ultime 14 partite casalinghe senza sconfitte e dal terzo posto con volontà di sorpasso alla Roma: zero punti su sei conquistati in questa stagione contro i bergamaschi, che stanno vivendo una stagione da sogno. Il Napoli è stato anche sfortunato, visto le due traverse colpite da Insigne e Mertens: certo non ha saputo reggere l'urto con la spensieratezza e la voglia di emergere dei bergamaschi. Lo staff tecnico rimane in silenzio stampa, come deciso dal presidente De Laurentiis, partito per Los Angeles dopo la sconfitta di Madrid. Il sito ufficiale del Napoli ha commentato così la sconfitta: "Il segnale delle stelle arriva anche dalla prima doppietta della vita di Caldara che segna prima di testa poi con un destro al volo. E' l'imponderabilità del calcio, ma ciò che resta immutabile è il terzo posto del Napoli che rimane il miglior attacco del campionato. Si ricomincia subito martedì in Coppa Italia allo Juventus Stadium. C'è tutto ancora dentro. Testa alta e schiena dritta, l'avventura è appena cominciata, l'emozione continua...". Nessun desiderio di rassegnazione, anzi: un po' di scaramanzia, la constatazione dell'imprevedibilità del calcio ma anche una dichiarazione di forza e di intenti per il futuro. Testa alta e schiena dritta, insomma.



IL FRAGOROSO SILENZIO DI DE LAURENTIIS - Anche i tifosi sono vicini a Sarri e alla squadra. "Al di là del risultato" non è solo uno striscione, lo hanno dimostrato anche oggi i tifosi azzurri della Curva B, che hanno incitato fino al 90' con il Napoli sotto di due gol contro l'Atalanta cantando "un giorno all'improvviso". Al fischio finale, invece, la Curva A ha incitato gli azzurri con il coro: "Dai ragazzi non mollate". E De Laurentiis? Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il presidente non si è fatto sentire. Niente di niente, ha deciso di non parlare. Un silenzio che, considerato il carattere del personaggio, fa più rumore di mille parole.



