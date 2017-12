L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di Maurizio Sarri in vista del match di stasera di Coppa Italia contro l'Udinese. Tra i pali è pronto Luigi Sepe. In difesa giocheranno Maggio e Hysaj sugli esterni con Chiriches che sostituisce Albiol accanto a Koulibaly. Con lo squalificato Diawara tocca ancora a Jorginho affiancato da Zielinski e Rog. Mentre in avanti si vedrà Ounas dal primo minuto. Con Insigne a sinistra e Mertens prima punta. Dunque, una vera e propria rivoluzione in vista del match di stasera. Ma la vera novità potrebbe essere rappresentata dall'inserimento di Giaccherini come prima punta.