Il Napoli sta valutando alcuni terzini sinistri per sostituire Faouzi Ghoulam.

L'algerino non sembra avere intenzione di rinnovare il proprio contratto, in scadenza nel 2018, ed è sempre più vicino all'Atletico Madrid. Nella lunga lista degli obiettivi del Napoli per ricoprire la fascia sinistra è entrato anche Samir.

Il brasiliano classe 1994 dell'Udinese quest'anno ha ben figurato e piace anche all'Inter, ma ha da pochi giorni concluso la stagione per un infortunio al menisco.