Se il Napoli è primo in classifica e ha, al pari dell'Inter, la miglior difesa di tutto il campionato, il merito è soprattutto di un giocatore: Kalidou Koulibaly. Presenza fissa tra gli undici titolari per Maurizio Sarri, il centralone senegalese ha avuto un rendimento in costante crescita dal suo arrivo in Italia, nel 2014, per meno di otto milioni di euro. Alle prime presenze, in tanti pensarono che invece che un affare, l'operazione col Genk fosse stata un abbaglio per il club del presidente Aurelio De Laurentiis, che invece ha visto il valore del classe '91 continuare a crescere e superare anche i 50 milioni di euro. E con le grandi prestazioni, sono arrivati anche tanti ammiratori per K2, come lo chiamano i tifosi: dal Chelsea di Antonio Conte, che ha provato a portarlo in Premier League nell'estate 2016, al Barcellona.



IL BARCELLONA CI PROVA - Come riporta oggi il quotidiano catalano Sport, infatti, i blaugrana hanno già pianificato l'acquisto di almeno due centrali e sulla lista della spesa del Barça c'è anche il nome di Koulibaly. Gli osservatori del club lo stanno studiando e seguendo da vicino, ma il presidente Bartomeu sa che per strapparlo al Napoli servirà un'offerta monstre, visto il contratto fino al 2021 e gli assalti già rispediti al mittente negli ultimi anni, prima del Chelsea appunto e poi, rivela Sport, della Juventus, che ci ha provato la scorsa estate, quando era alla ricerca dell'erede di Leonardo Bonucci.