Il futuro di Faouzi Ghoulam potrebbe essere lontano dal Napoli. Il terzino ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2018, e le trattative per il rinnovo con il club partenopeo non procedono come sperato.



Nel frattempo, infatti, il Bayern Monaco ha presentato una proposta da quattro anni a tre milioni di euro a stagione al fratello e agente Samir che, secondo la Gazzetta dello Sport, la sta prendendo in considerazione. Il Napoli ora dovrà sbrigarsi se non vorrà perderlo.