Il Corriere dello Sport tratteggia lo scenario che potrebbe attendere Amin Younes ed il Napoli in una querelle mediatica che sembra senza fine: "Ciò che vale, per il momento, è l’accordo tra il Napoli e Younes, decorrenza 1° luglio, scadenza 30 giugno del 2023, e poi si può immaginare ciò che scalderà oltre misura il prossimo trimestre: la lettera di convocazione per il ritiro partirà regolarmente e l’esterno dovrà decidere, rispondere oppure infilarsi in un contenzioso che finirà per spostarsi nelle aule del tribunale (sportivo). Non ci saranno deroghe, da De Laurentiis, né ripensamenti, né magnanimità, né irrigidimento: il Napoli lascerà che passi il tempo, che il ragazzo rientri in sé oppure che le figure terze nascoste nell’ombra vengano fuori".