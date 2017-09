Si riapre il mercato in casa Chievo, come conseguenza dell’infortunio in casa Napoli di Arkadiusz Milik. Il Corriere di Verona scrive che Roberto Inglese, già ceduto ai partenopei ma lasciato a Verona ancora per questa stagione, potrebbe fare le valigie a gennaio per riempire il vuoto lasciato dall’infortunio del polacco. Al suo posto i clivensi potrebbero riprendere Alberto Paloschi, che dopo i flop allo Swansea e all’Atalanta non riesce a trovare spazio nemmeno alla SPAL.