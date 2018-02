Il dottore responsabile dello staff medico del Napoli, Alfonso De Nicola, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero degli infortuni di Arkadiusz ​Milik e Ghoulam: "Credo che Milik sia pronto già da un po' di tempo. Ma essere pronti fisicamente non significa esserlo moralmente e mentalmente. Dopo il primo infortunio Milik ha avuto un recupero lampo, ma quando si è rotto l’altro ginocchio son venuti fuori tutti quelli che dicevano: hai avuto un recupero troppo veloce. Da tecnico vi dico che non è affatto vero".



GHOULAM - "Secondo alcuni esperti, il secondo infortunio di Ghoulam non ha nulla a che fare col vecchio intervento. Noi cerchiamo sempre di capire il ruolo della ricerca e siamo aperti a tutto. Mi fa piacere dicano sia colpa mia, piuttosto mi facessero capire come si fa ad evitare un’altra volta".