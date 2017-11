Tra i nomi per sostituire Ghoulam, terzino infortunato del Napoli, è uscito il nome di Caricol. Queste le parole di Lardin, direttore sportivo dell'Espanyol, club in cui milita Caricol, a Radio CRC: "No, non c'è stato finora nessun contatto col club azzurro, neppure minimo, mentre c'è stato qualche approccio da parte di club della Premier. Essendo l'Espanyol un club che non ha bisogno di vendere, l'unico modo per comprare Caricol è pagare la clausola rescissoria di 30 milioni. Aaron è un giocatore molto rapido, non riesco a paragonarlo a qualche altro calciatore perché oltre ad essere un terzino veloce, è bravo tecnicamente, non perde mai il pallone, ha una continuità incredibile e questo lo rende unico nel suo genere"