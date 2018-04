A CalcioNapoli24 Live è intervenuto il Questore di Napoli, Antonio De Iesu: "Siamo molto cauti, il problema è all'interno della tifoseria napoletana. Ho sempre avuto parole di apprezzamento per la tifoseria sana, ma c'è un problema sullo zoccolo duro di delinquenti che sfruttano l'appartenenza al Napoli con atti non corretti e violenti. Trasferta di Firenze? E' stato scelto di aprire la trasferta ai tifosi napoletani residenti non in Campania ed è già un grande traguardo. Siamo a stretto contatto con la Questura di Firenze e prevedo una bella festa di sport. Supportiamo il questore di Firenze fornendogli tutte le informazioni che abbiamo. La stragrande maggioranza della tifoseria napoletana è composta da persone perbene, ma il Questore farà bene a gestire il tutto con equilibrio, in modo che tutti i tifosi possano assistere ad un evento che è anche delicato per il futuro del Napoli. Gara a rischio? Tutte le gare hanno un potenziale di rischio, ma in questo caso sono certo che l'attenzione e la voglia di assistere ad una partita di calcio così delicata attenui gli elementi di rischio e questo non vorrà dire che abbasseremo la guardia. Non ingigantirei il problema, facciamo il nostro lavoro. Pianifichiamo al meglio e condividiamo tutto con la Questura di Firenze. Siamo ottimisti che sia una vera festa per tutti i tifosi. Volata scudetto? Come appassionato del Napoli dico che ci avviciniamo ad un evento storico. Dal punto di vista istituzionale stiamo già lavorando per i servizi in occasione dello scudetto ed è un buon viatico. Sarà un evento particolare che sarà vissuto con grande entusiasmo e leggerezza da parte del popolo napoletano. Sono certo che il Napoli conquisterà lo scudetto. Il Napoli di ritorno da Firenze? Non credo ci sia la stessa intensità del post Juve, ma stiamo disponendo i servizi perchè il momento di entusiasmo porterà i tifosi ad accogliere la squadra. Dietro questi eventi c'è un gran lavoro e valutazioni di profili di rischio. E' il nostro lavoro e questo sfugge ai cittadini, ma dietro una pianificazione dei servizi c'è un grande lavoro che gli Uffici della Questura fanno per assicurare il meglio in qualsiasi evento. Il mercato del Napoli? Bisogna andare per step (scherza ndr.). Secondo me non bisogna influenzare la squadra in questo momento dell'anno. Il goal di Koulibaly? Ho esultato".