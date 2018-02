Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in un'intervista concessa a La Gazzetta Dello Sport ha parlato dei piani stagionali del Napoli: "Lo scudetto avrebbe un significato diverso dai primi due, allora era il simbolo del riscatto di una città in difficoltà mentre oggi sarebbe l’emblema di una Napoli che ha già rialzato la testa e che cammina, anzi corre, allo stesso ritmo della squadra. Il rapporto tra me e De Laurentiis non è mai stato semplice ma sempre cordiale. C’è dialogo e confronto, però questo è il momento di evitare polemiche su argomenti quali la convenzione o la transazione tra comune e società perché la squadra è prima in classifica e dobbiamo remare tutti dalla stessa parte per cercare di raggiungere un obiettivo storico come il terzo scudetto. Ristrutturazione al San Paolo? La pista d’atletica non sparirà, anzi verrà messa a posto. Le priorità, comunque, al momento sono altre. Saranno ristrutturati i bagni e sostituiti tutti i seggiolini".