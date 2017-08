Dopo il preliminare, si riaprirà il mercato in casa Napoli: da tempo - come riporta il Corriere dello Sport - è stato bloccato l'ucraino Zinchenko (attualmente al City), ma non è mai tramontato il sogno Denis Suarez del Barcellona, coltivato dallo stesso De Laurentiis sin da quando il 23enne era in forze al Villareal. Ma, si sa, trattare col Barcellona non è mai cosa agevole.