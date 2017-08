L'ipotesi Torino per Duvan Zapata potrebbe presto tramontare. Il club granata è al lavoro per portare alla corte di Mihajlovic il tanto richiesto vice-Belotti e questo potrebbe essere Umar Sadiq, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Il Toro ha monitorato anche altri profili, come quello di Mamadou Thiam del Dijon ma sembra adesso intenzionato a puntare forte sul giovane romanista. Troppo costoso e troppo ingombrante il colombiano dunque, Zapata tornerebbe una priorità soltanto nel remoto caso in cui Belotti dovesse salutare.