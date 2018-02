Non è un segreto che il Napoli si stia separando da Pepe Reina: il portiere spagnolo è in scadenza di contratto ed il suo agente, Manuel Garcia Quilon ha avviato una trattativa con il Milan così avanzata che, per dirla alla Fassone, ormai è vicina al passare alle cose formali. I margini per far restare Reina a Napoli sono bassissimi, il motivo è semplice: il Napoli ha anche proposto il rinnovo al portiere spagnolo, ma per un solo anno mentre il triennale proposto dal Milan a 3.5 milioni a stagioni è molto più succulento e consentirà a Reina di continuare ancora ad esser protagonista. Perché se il Napoli prenderà sicuramente un altro estremo difensore, il Milan potrebbe garantire a Reina una maglia da titolare. Nell'ambito delle trattative con il ds rossonero Mirabelli pare sia filtrata la possibilità che Gigio Donnarumma lasci la maglia che lo ha lanciato in un irripetibile avvio di carriera.



L'UOMO CHIAVE - Se il Napoli perderà Reina, allora non si farà trovare impreparato: Leno è il primo obiettivo del Napoli, lo era lo scorso anno e vi è ancora di più quest'anno. Rulli non è un obiettivo del Napoli. Restano Pau Lopez e qualche giovane emergente tipo Meret e Lafonte. Su Leno, però, la trattativa non è chiusa come si è letto. I contatti sono aperti con il Bayer Leverkusen, anche con l'entourage c'è una bozza d'accordo con una premessa essenziale: Leno sarà il titolare indiscusso. A differenza, però, di presunte fughe in avanti, l'affare non è ancora chiuso. Ci vorrà l'abilità negoziale di uno degli agenti più importanti del nostro calcio: Fabio Parisi. È lui l'intermediario per portare Leno al Napoli, la sua grande esperienza sarà fondamentale per evitare che s'incappi in quei dettagli (come i famigerati diritti d'immagine) che hanno già fatto saltare tante trattative in casa Napoli. Giuntoli ha avuto e avrà costanti aggiornamenti da Parisi e spera di poter chiudere con Leno molto prima che altri club inizino a sondare il Leverkusen e possano mettere in piedi un'asta che darebbe non pochi problemi al Napoli.