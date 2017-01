Senza Maurizio Sarri, squalificato, a parlare in casa Napoli dopo la qualificazione agli ottavi in Coppa Italia è il suo vice, Francesco Calzona. Queste le sue parole ai microfoni della Rai: “Volevamo attaccare di più la profondità e stavamo pensando di far entrare Callejon, poi Giaccherini ha fatto questo gol ed abbiamo pensato di far riposare Insigne che ha giocato tanto. Noi abbiamo cinque difensori centrali di grande qualità, il mister Sarri ha deciso di far giocare oggi Albiol e Maksimovic ed era giusto dare anche a loro la possibilità di passare il turno. Quest’ultimo stasera ha fatto un’ottima gara. Ultimamente concediamo poco agli avversari, ma prendiamo gol alla prima occasione subita. Su questo dobbiamo migliorare”.



È giusto cedere un Gabbiadini così decisivo? “Gabbiadini è in giocatore del Napoli ed un grande professionista. Ogni volta che sta giocando sta facendo gol ed è un bene, non sta a me parlare di mercato”.



Quanto vi distrae il pensiero del Real Madrid? “Di tempo per pensare al Real Madrid ce n’è ancora tanto, pensiamo al Pescara anche perché per la caratura dell’avversario non c’è nemmeno tanto da scoprire. Il nostro primo pensiero è il Pescara”.