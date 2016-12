Nel Napoli che domani sfida la Fiorentina Hysaj dovrebbe esserci anche se Maggio spera di poterci essere. A sinistra c’è posto per Ghoulam che a Cagliari è stato sostituito da Strinic. È a centrocampo che si vincono le partite. Ecco, quindi, che Diawara è in vantaggio su Jorginho in cabina di regia. Hamsik è fondamentale per poter spingere al massimo mentre a destra c’è un ballottaggio tra Allan e Zielinski.



Per l’attacco non sembra che ci sia spazio all’inizio per Gabbiadini. Mertens è in una forma straordinaria, arriva e non ha intenzione di fermarsi. Insigne si è fermato in Sardegna dopo un ciclo di reti iniziato a Udine. Infine c’è l’immortale Callejon che sulla sponda opposta non permette a nessuno di scalzarlo. Ha segnato un gran gol a Lisbona in Champions dando un segnale importante al suo vecchio Real. Ma ora anche lui pensa solo alla Fiorentina.