23.20 Potrebbe essere più grave del previsto l'infortunio di Ghoulam. Dopo i primi test effettuati al San Paolo il giocatore e il Napoli, riportano Sky Sport e Mediaset, temono la rottura del legamento crociato. Nella giornata di domani previsti ulteriori controlli per l'algerino che con gli esami clinici avrà il verdetto definitivo.



21.15 Brutte notizie per il Napoli: Ghoulam è uscito al 30' della sfida contro il Manchester City per un problema al ginocchio destro. L'esterno algerino ex Saint-Etienne, durante una sovrapposizione, ha sentito dolore, si è fermato ma dopo le cure mediche ha scelto di continuare a giocare. Dopo un paio di minuti, però, ha chiesto il cambio, lasciando il campo a Maggio. Secondo Premium Sport, si tratta di una forte distorsione, sono previsti controlli per lui nelle prossime ore così da capire l’entità del problema. In dubbio la sua presenza domenica nella sfida di campionato contro il Chievo.