23.18 Cauto ottimismo su Insigne. Lo conferma Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, a Mediaset Premium: "Ha sentito un dolore all'adduttore ma non c'è stato alcun episodio scatenante. Semplicemente il male iniziava ad aumentare ed ha giustamente chiesto il cambio, ma non dovrebbe essere niente di preoccupante".



22.10 Un infortunio da valutare, che rischia di complicare il momento e il cammino del Napoli. Al 56' della sfida di Champions League contro il Manchester City Lorenzo Insigne ha chiesto il cambio: è uscito dal campo zoppicando, toccandosi l'adduttore della gamba destra. Un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore, ma le sensazioni non sembrano essere positive. Il Napoli teme di perderlo per la sfida di campionato contro l'Inter, in programma sabato sera alle 20.45 al San Paolo. Al suo posto Sarri ha scelto di inserire Allan, con Zielinski nel tridente. Ounas è rimasto in panchina.