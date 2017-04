Dries Mertens e Lorenzo Insigne hanno segnato finora 22 gol in due in trasferta in questa stagione, arricchendo il carnet offensivo del Napoli, già titolare del miglior attacco della Serie A con 72 reti, di un valore aggiunto: nessuno in Italia ha fatto meglio di loro. Sia in due, sia singolarmente: a comandare la speciale classifica dei gol in trasferta è Mertens con 12, e a seguire poi c'è Insigne con 10. Una coppia d'oro. In totale, in campionato i due attaccanti del Napoli hanno realizzato 34 gol (20 Mertens, 14 Insigne).