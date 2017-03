A Torino con la Juve in Coppa Italia, in una notte molto amara, Lorenzo Insigne ha brindato alla duecentesima presenza con il Napoli. L'attaccante azzurro, ieri autore dell'assist per il gol di Callejon, ha segnato 38 gol tra il campionato e le coppe. In occasione di una delle prossime partite al San Paolo, e quindi magari già martedì con il Real in Champions, il club gli consegnerà una maglia celebrativa.