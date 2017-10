Lorenzo Insigne, esterno offensivo del Napoli, parla a Premium Sport dopo la vittoria sulla Roma: "Siamo contenti per questa vittoria voluta da tutto il gruppo lottando fino al 95’. Ora testa alla sfida di martedì, cercheremo di imporre il nostro calcio e fare risultato. Sono orgoglioso di aver fatto cento gol in carriera e di aver portato la squadra alla vittoria. Dedico questo gol a mia moglie, mi aveva chiesto di fargli il cuore e l’ho accontentata. Il City è una grande squadra, se servirà fare il terzino lo farò per aiutare i miei compagni. Vincere due gare all’Olimpico segnano una crescita importante, è stata sofferta ma tutti abbiamo contribuito. Chi è in campo e chi è in panchina non molla mai fino alla fine".