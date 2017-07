L'esterno del Napoli e della Nazionale, Lorenzo Insigne, ha risposto alle domande di alcuni dei tifosi azzurri, in occasione del ritiro del Napoli a Folgarida. Imbeccato in merito al comportamento della Juve nell'ultima gara al San Paolo, ritenuto scorretto dai sostenitori napoletani, ha detto: "Reagire con eccessiva aggressività non è stata una richiesta del mister, alcune volte ci danno fastidio determinati atteggiamenti".



Insigne ha poi rincarato la dose: "Loro sempre a terra? Non so se sia frutto di richieste esplicite della società. Quello che posso dire è che noi faremo sicuramente il massimo per partire col piede giusto e offrire belle prestazioni anche quest’anno".